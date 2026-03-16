Azərbaycan millisinin baş məşqçisi Ruy Jorjenin müqaviləsinin müddəti açıqlanıb
- 16 mart, 2026
- 14:22
Azərbaycanın 20 yaşadək futbolçulardan ibarət millisinin baş məşqçisi Ruy Jorjenin müqaviləsinin müddəti açıqlanıb.
"Report"un məlumatına görə, portuqaliyalı mütəxəssis bu barədə mətbuat konfransında bildirib.
"Qarşıdakı 1 il 7 ay ərzində çox yaxşı təcrübə keçə bilərik. Bu müddət ərzində bərabər olacağıq", - o vurğulayıb.
R.Jorje burada olmaqdan qürur duyduğunu söyləyib:
"Uğur qazanmaq oyunçuların istəyindən və əzmkarlığından asılıdır. Bunları bacara bilsək, uğurlara nail ola bilərik. Azərbaycan millisinin sabiq baş məşqçisi Fernandu Santuşla buraya gəlməmişdən əvvəl danışmışdım. Həm ölkə, həm də insanlar haqqında xoş sözlər dedi. Buraya gəldiyim ilk gündən gördüm ki, onun dedikləri ilə üs-üstə düşür".
U-20 millisi 2027-ci ildə Azərbaycan və Özbəkistanda keçiriləcək FIFA U-20 dünya çempionatında iştirak edəcək.