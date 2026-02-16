Армия обороны Израиля сообщила о новом ударе по югу Ливана

Израильские военные нанесли удар по боевику "Хезболлах" на юге Ливана.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

Отмечается, что удар был совершен по транспортному средству на территории ливанской деревни Талус.

По данным ливанских СМИ, в результате израильского удара погиб один человек.