Армия обороны Израиля сообщила о новом ударе по югу Ливана
Другие страны
- 16 февраля, 2026
- 21:58
Израильские военные нанесли удар по боевику "Хезболлах" на юге Ливана.
Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.
Отмечается, что удар был совершен по транспортному средству на территории ливанской деревни Талус.
По данным ливанских СМИ, в результате израильского удара погиб один человек.
