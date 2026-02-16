Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Армия обороны Израиля сообщила о новом ударе по югу Ливана

    • 16 февраля, 2026
    • 21:58
    Армия обороны Израиля сообщила о новом ударе по югу Ливана

    Израильские военные нанесли удар по боевику "Хезболлах" на юге Ливана.

    Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

    Отмечается, что удар был совершен по транспортному средству на территории ливанской деревни Талус.

    По данным ливанских СМИ, в результате израильского удара погиб один человек.

