İsrail Tehran, Şiraz və Təbrizə silsilə zərbələr endirib
- 16 mart, 2026
- 13:55
İsrail Müdafiə Ordusunun Hərbi Hava Qüvvələri İranın Tehran, Şiraz və Təbriz şəhərlərinə silsilə aviazərbələr endirib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə ordunun mətbuat xidmətindən bildirilib.
Hərbçilərin məlumatına görə, zərbələr müxtəlif infrastruktur obyektlərinə endirilir.
