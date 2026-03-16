Azərbaycan millisinin baş məşqçisi Ruy Jorjenin təqdimat mərasimi keçirilir
Futbol
- 16 mart, 2026
- 14:16
Azərbaycanın 20 yaşadək futbolçulardan ibarət millisinin baş məşqçisi Ruy Jorjenin təqdimat mərasimi keçirilir.
"Report" xəbər verir ki, tədbirdə 55 yaşlı mütəxəssislə yanaşı, AFFA-nın icraçı vitse-prezidenti Sərxan Hacıyev də iştirak edir.
U-20 millisi 2027-ci ildə Azərbaycan və Özbəkistanda keçiriləcək FIFA U-20 dünya çempionatında iştirak edəcək.
