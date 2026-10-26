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    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı

    Azərbaycan boksçuları U-19 dünya çempionatını iki medalla başa vurublar

    Fərdi
    • 26 oktyabr, 2026
    • 13:28
    Azərbaycan boksçuları U-19 dünya çempionatını iki medalla başa vurublar

    Azərbaycan boksçuları Monteneqronun Budva şəhərində keçirilən U-19 dünya çempionatını 2 medalla başa vurublar.

    Bu barədə "Report"a Azərbaycan Boks Federasiyasından məlumat verilib.

    Komandanın heyətində Nihat Qasımov (55 kq) və Səfdər Məmmədzadə (+90 kq) fərqlənib.

    Onların hər ikisi bürünc medal qazanıblar.

    Nihat Qasımov Boks üzrə U-19 dünya çempionatı
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    Azerbaijani boxers win two bronze medals at U-19 World Championships
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