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    Tom Berendsen: Azərbaycan Niderland üçün Cənubi Qafqazda vacib tərəfdaşdır

    Xarici siyasət
    • 26 oktyabr, 2026
    • 13:26
    Tom Berendsen: Azərbaycan Niderland üçün Cənubi Qafqazda vacib tərəfdaşdır

    Azərbaycan Niderland üçün regionda vacib tərəfdaşdır, buna görə də biz əməkdaşlığı gücləndirmək niyyətindəyik.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Niderlandın xarici işlər naziri Tom Berendsen Bakıda Azərbaycanın XİN rəhbəri Ceyhun Bayramovla birgə mətbuat konfransında bildirib.

    "Biz bir çox məsələlər üzrə məzmunlu müzakirələr apardıq. İlk növbədə qeyd etmək istəyirəm ki, bugünkü gün ölkələrimiz arasındakı ikitərəfli münasibətlər üçün böyük əhəmiyyət kəsb edir. Azərbaycan Niderland üçün bu regionda mühüm tərəfdaşdır, buna görə də biz ölkələrimiz arasında əməkdaşlığı gücləndirməyə çalışırdıq", - T.Berendsen bildirib.

    Onun sözlərinə görə, bu gün tərəflər siyasi, iqtisadi, təhsil və mədəni əməkdaşlığı dərinləşdirmək və genişləndirmək niyyətlərini təsbit edən 2026-2028-ci illər üçün "Yol xəritəsi"ni razılaşdırıblar: "Bu "Yol xəritəsi" - Cənubi Qafqazda və onun hüdudlarından kənarda sülh, sabitlik və rifahın təmin olunmasına bir töhfədir. Niderland Azərbaycanla qarşılıqlı fəaliyyətin gələcəkdə daha da möhkəmləndiriləcəyinə ümid edir".

    Tom Berendsen Ceyhun Bayramov Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi (XİN)
    Том Берендсен: Азербайджан - важный партнер для Нидерландов на Южном Кавказе
    Tom Berendsen: Azerbaijan - important partner for Netherlands in South Caucasus
    44 filmi
    44 filmi

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