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    Том Берендсен: Азербайджан - важный партнер для Нидерландов на Южном Кавказе

    Внешняя политика
    • 26 октября, 2026
    • 13:23
    Том Берендсен: Азербайджан - важный партнер для Нидерландов на Южном Кавказе

    Азербайджан для Нидерландов является важным партнером в регионе, поэтому мы намерены на усиления сотрудничества.

    Как передает Report, об этом министр иностранных дел Нидерландов Том Берендсен заявил в Баку на совместной пресс-конференции с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

    "Мы провели содержательные обсуждения по многим вопросам. Прежде всего, хочу отметить, что сегодняшний день имеет большое значение для двусторонних отношений между нашими странами. Азербайджан для Нидерландов является важным партнером в этом регионе, поэтому мы стремились укреплять сотрудничество между нашими странами", - сказал Берендсен.

    По его словам, стороны сегодня согласовали дорожную карту на 2026-2028гг, закрепляющей намерения углублять и расширять политическое, экономическое, образовательное и культурное сотрудничество.

    "Эта "дорожная карта" - вклад в обеспечение мира, стабильности и процветания на Южном Кавказе и за его пределами. Нидерланды рассчитывают на дальнейшее укрепление взаимодействия с Азербайджаном", - добавил министр.

    Том Берендсен Азербайджано-нидерландские отношения Южный Кавказ
    Tom Berendsen: Azərbaycan Niderland üçün Cənubi Qafqazda vacib tərəfdaşdır
    Tom Berendsen: Azerbaijan - important partner for Netherlands in South Caucasus
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