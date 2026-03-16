Sabunçuda 53 yaşlı qadın doğuş zamanı ölüb
Hadisə
- 16 mart, 2026
- 12:33
Bakıda 53 yaşlı ana doğuş zamanı ölüb.
"Report" xəbər verir ki, hadisə Sabunçu rayonunda yerləşən doğum evində qeydə alınıb.
Belə ki, Bakı şəhər sakini, 1973-cü il təvəllüdlü Mətanət Ağasi qızı Mirzəyeva doğuş zamanı ölüb.
Faktla bağlı araşdırmalar aparılır.
