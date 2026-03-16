    Sabunçuda 53 yaşlı qadın doğuş zamanı ölüb

    Hadisə
    • 16 mart, 2026
    • 12:33
    Sabunçuda 53 yaşlı qadın doğuş zamanı ölüb

    Bakıda 53 yaşlı ana doğuş zamanı ölüb.

    "Report" xəbər verir ki, hadisə Sabunçu rayonunda yerləşən doğum evində qeydə alınıb.

    Belə ki, Bakı şəhər sakini, 1973-cü il təvəllüdlü Mətanət Ağasi qızı Mirzəyeva doğuş zamanı ölüb.

    Faktla bağlı araşdırmalar aparılır.

    Ana ölümü Ölüm hadisəsi
    В Сабунчинском районе 53-летняя женщина умерла во время родов

