В Сабунчинском районе 53-летняя женщина умерла во время родов
- 16 марта, 2026
- 12:49
В Сабунчинском районе Баку 53-летняя женщина умерла во время родов.
Как сообщает Report, в Родильном доме №2 во время родов скончалась жительница столицы Матанат Мирзаева (1973 г.р.).
По факту проводится расследование.
