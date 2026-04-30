İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları
    Ceyhun Bayramov Koreya rəsmisini bölgədəki sülh prosesi barədə məlumatlandırıb

    Xarici siyasət
    30 aprel, 2026
    17:30
    Ceyhun Bayramov Koreya rəsmisini bölgədəki sülh prosesi barədə məlumatlandırıb

    Azərbaycan xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsinin (BƏM) hakimi vəzifəsinə Koreyanın namizədi Cin-Hyon Paiki qəbul edib.

    "Report" xəbər verir ki bu barədə Xarici İşlər Nazirliyi məlumat yayıb.

    Belə ki, görüş zamanı beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində fəaliyyətlər, o cümlədən qarşıdan gələn BƏM hakimi seçkiləri ilə bağlı məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb.

    Cin-Hyon Paik öz peşəkar fəaliyyəti, beynəlxalq hüquq sahəsində təcrübəsi və BƏM-də prioritet kimi irəli sürməyi planlaşdırdığı istiqamətlər barədə ətraflı məlumat verib.

    Nazir Ceyhun Bayramov Azərbaycanın beynəlxalq hüququn aliliyinə, çoxtərəfli əməkdaşlığa və beynəlxalq məhkəmə institutlarının rolunun gücləndirilməsinə verdiyi önəmi vurğulayıb. Bu kontekstdə, Azərbaycan tərəfindən BƏM hakimi seçkilərinə hərtərəfli yanaşıldığı və namizədlərin peşəkar keyfiyyətlərinin diqqətlə nəzərdən keçirildiyi bildirilib.

    Görüş zamanı regional təhlükəsizlik məsələləri, o cümlədən Cənubi Qafqaz bölgəsində mövcud vəziyyət barədə fikir mübadiləsi aparılıb.

    Nazir Ceyhun Bayramov post-münaqişə dövründə bölgədə davamlı sülh və sabitliyin təmin olunması istiqamətində Azərbaycanın həyata keçirdiyi tədbirlər barədə qarşı tərəfi məlumatlandırıb.

    Tərəflər həmçinin qarşılıqlı maraq doğuran digər məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparıblar.

    Foto
    Джейхун Байрамов проинформировал Чин Хён Пайка о мирном процессе в регионе
    Foto
    Minister: Azerbaijan takes comprehensive approach to election of judges to International Court of Justice

