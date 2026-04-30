    Джейхун Байрамов проинформировал Чин Хён Пайка о мирном процессе в регионе

    • 30 апреля, 2026
    • 17:50
    Джейхун Байрамов проинформировал Чин Хён Пайка о мирном процессе в регионе

    Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял кандидата от Республики Корея на должность судьи Международного суда ООН Чин Хён Пайка.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство иностранных дел.

    В ходе встречи стороны обсудили сотрудничество в рамках международных организаций, в том числе вопросы, связанные с предстоящими выборами судей Международного суда ООН.

    Чин Хён Пайк представил информацию о своей профессиональной деятельности, опыте в области международного права и приоритетах, которые намерен продвигать в Международном суде ООН.

    Джейхун Байрамов подчеркнул значение, которое Азербайджан придает верховенству международного права, многостороннему сотрудничеству и укреплению роли международных судебных институтов.

    В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по вопросам региональной безопасности, включая текущую ситуацию на Южном Кавказе.

    Министр проинформировал о шагах, предпринимаемых Азербайджаном в постконфликтный период для обеспечения устойчивого мира и стабильности в регионе.

    Стороны также обсудили другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

    Джейхун Байрамов Чин Хён Пайк Международный суд ООН
    Ceyhun Bayramov Koreya rəsmisini bölgədəki sülh prosesi barədə məlumatlandırıb
    Minister: Azerbaijan takes comprehensive approach to election of judges to International Court of Justice

