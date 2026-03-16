Azərbaycanda keçiriləcək futbol üzrə U-20 dünya çempionatı ilə bağlı müəyyən işlər aparılır
- 16 mart, 2026
- 14:18
Azərbaycanda keçiriləcək futbol üzrə U-20 dünya çempionatı ilə bağlı müəyyən işlər aparılır.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə AFFA-nın icraçı vitse-prezidenti Sərxan Hacıyev mətbuat konfransında bildirib.
AFFA rəsmisi U-20 yığmasının ev sahibi kimi turnirə qatılacağını söyləyib.
O, komandaya portuqaliyalı mütəxəssis Ruy Jorjenin baş məşqçi təyin olunduğunu xatırladıb.
S.Hacıyev R.Jorjenin köməkçilərindən birinin yerli məşqçi olacağını deyib.
