İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Münxen Təhlükəsizlik Konfransı XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Münxen Təhlükəsizlik Konfransı XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    Kobaxidze: Gürcüstan Rusiya ilə diplomatik münasibətlərin bərpasını müzakirə etməyib

    Region
    • 16 fevral, 2026
    • 22:15
    Kobaxidze: Gürcüstan Rusiya ilə diplomatik münasibətlərin bərpasını müzakirə etməyib

    Gürcüstan hakimiyyəti Rusiya tərəfi ilə diplomatik münasibətlərin və ya dəmir yolu əlaqələrinin bərpası ilə bağlı danışıqlar aparmayıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Gürcüstanın Baş naziri İrakli Kobaxidze danışıb.

    "Bu barədə heç bir ünsiyyətimiz olmayıb. Bu məsələdə yeni bir şey olarsa, müvafiq məlumatı ictimaiyyətə özümüz təqdim edəcəyik", - deyə Kobaxidze bildirib.

    Qeyd edək ki, Rusiya Baş nazirinin müavini Aleksey Overçuk 12 fevralda bildirib ki, Rusiya ilə Gürcüstan arasında Abxaziya vasitəsilə dəmir yolu əlaqələrinin bərpası ehtimalı nəzərdən keçirilir.

    Gürcüstan Rusiya İrakli Kobaxidze
    Кобахидзе: Грузия не обсуждала восстановление дипломатических отношений с Россией

    Son xəbərlər

    22:18

    İranın XİN rəhbəri və Rafael Qrossi ABŞ ilə nüvə danışıqlarını müzakirə ediblər

    Digər ölkələr
    22:15

    Kobaxidze: Gürcüstan Rusiya ilə diplomatik münasibətlərin bərpasını müzakirə etməyib

    Region
    22:09

    Abbas Əraqçi Cenevrədə BQXK-nın prezidenti ilə görüşüb

    Digər ölkələr
    22:06

    Gürcüstandan bu il  4000-ə qədər qanunsuz miqrantın deportasiyası planlaşdırılır

    Region
    21:53
    Foto

    Azərbaycanla Mərakeş arasında təhsil sahəsində əməkdaşlıq müzakirə olunub

    Elm və təhsil
    21:50

    Banqladeşin müvəqqəti hökuməti istefa verib

    Digər ölkələr
    21:38

    ABŞ və Qətər strateji münasibətlərin inkişafını müzakirə ediblər

    Digər ölkələr
    21:25

    George Çixradze: "Sabah" və "Qəbələ" Premyer Liqada fərqli məqsədlər uğrunda mübarizə aparır"

    Futbol
    21:24

    Aİ İran və ABŞ arasında problemin diplomatik həllini müsbət qarşılayıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti