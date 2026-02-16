Кобахидзе: Грузия не обсуждала восстановление дипотношений с РФ

Власти Грузии не вели переговоров с российской стороной о восстановлении дипломатических отношений или железнодорожного сообщения.

Как сообщает Report, об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

"Никакого общения по этому поводу у нас не было. Если в этом вопросе появится что-то новое, мы сами проинформируем общественность", - сказал он.

Отметим, что 12 февраля вице-премьер России Алексей Оверчук заявил, что рассматривается возможность восстановления железнодорожного сообщения между Россией и Грузией через Абхазию.