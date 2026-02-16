Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах

    Кобахидзе: Грузия не обсуждала восстановление дипотношений с РФ

    В регионе
    • 16 февраля, 2026
    • 22:29
    Кобахидзе: Грузия не обсуждала восстановление дипотношений с РФ

    Власти Грузии не вели переговоров с российской стороной о восстановлении дипломатических отношений или железнодорожного сообщения.

    Как сообщает Report, об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

    "Никакого общения по этому поводу у нас не было. Если в этом вопросе появится что-то новое, мы сами проинформируем общественность", - сказал он.

    Отметим, что 12 февраля вице-премьер России Алексей Оверчук заявил, что рассматривается возможность восстановления железнодорожного сообщения между Россией и Грузией через Абхазию.

    Ираклий Кобахидзе Грузия Россия дипломатические отношения
    Kobaxidze: Gürcüstan Rusiya ilə diplomatik münasibətlərin bərpasını müzakirə etməyib
    Ты - Король

    Последние новости

    22:42

    Арагчи и Гросси обсудили ядерные переговоры с США

    Другие страны
    22:29

    Кобахидзе: Грузия не обсуждала восстановление дипотношений с РФ

    В регионе
    22:25

    Скончался легендарный американский актер Роберт Дюваль

    Шоу-бизнес
    22:17

    Арагчи встретился с президентом Красного Креста в Женеве

    Другие страны
    22:09

    Грузия планирует депортировать до 4 тыс. нелегалов в этом году

    В регионе
    21:58

    Армия обороны Израиля сообщила о новом ударе по югу Ливана

    Другие страны
    21:55
    Фото

    Азербайджан и Марокко обсудили сотрудничество в сфере образования

    Наука и образование
    21:43

    Временное правительство Бангладеш уходит в отставку

    Другие страны
    21:28

    Тотти не исключил возможность возвращения в "Рому"

    Футбол
    Лента новостей