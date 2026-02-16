İranın XİN rəhbəri və Rafael Qrossi ABŞ ilə nüvə danışıqlarını müzakirə ediblər
Digər ölkələr
- 16 fevral, 2026
- 22:18
Cenevrədə səfərdə olan İranın xarici işlər naziri Abbas Əraqçi ilə Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentliyinin (AEBA) direktoru Rafael Qrossi arasında görüş baş tutub.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə İranın Xarici İşlər Nazirliyinin "X"dəki hesabında məlumat yayılıb.
Görüşdə İran-AEBA əməkdaşlığı müzakirə olunub. Bununla yanaşı, Abbas Əraqçi ABŞ ilə nüvə danışıqlarında İranın mövqeyi barədə Rafael Qrossini məlumatlandırıb.
#IAEA Director General meets with #Iran’s Foreign Minister in Geneva— Foreign Ministry, Islamic Republic of Iran (@IRIMFA_EN) February 16, 2026
Rafael Grossi, Director General of the International Atomic Energy Agency, met on Monday morning with Iranian Foreign Minisrer Seyed Abbas Araghchi, who is in Geneva for nuclear negotiations with the United… pic.twitter.com/rV8oIrg37X
Son xəbərlər
22:18
İranın XİN rəhbəri və Rafael Qrossi ABŞ ilə nüvə danışıqlarını müzakirə ediblərDigər ölkələr
22:15
Kobaxidze: Gürcüstan Rusiya ilə diplomatik münasibətlərin bərpasını müzakirə etməyibRegion
22:09
Abbas Əraqçi Cenevrədə BQXK-nın prezidenti ilə görüşübDigər ölkələr
22:06
Gürcüstandan bu il 4000-ə qədər qanunsuz miqrantın deportasiyası planlaşdırılırRegion
21:53
Foto
Azərbaycanla Mərakeş arasında təhsil sahəsində əməkdaşlıq müzakirə olunubElm və təhsil
21:50
Banqladeşin müvəqqəti hökuməti istefa veribDigər ölkələr
21:38
ABŞ və Qətər strateji münasibətlərin inkişafını müzakirə ediblərDigər ölkələr
21:25
George Çixradze: "Sabah" və "Qəbələ" Premyer Liqada fərqli məqsədlər uğrunda mübarizə aparır"Futbol
21:24