Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах

    Арагчи и Гросси обсудили ядерные переговоры с США

    Другие страны
    • 16 февраля, 2026
    • 22:42
    Арагчи и Гросси обсудили ядерные переговоры с США

    В Женеве состоялась встреча министра иностранных дел Ирана Аббаса Арагчи с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси.

    Как сообщает Report, об этом говорится в публикации на странице Министерства иностранных дел Ирана в социальной сети X.

    В ходе встречи были обсуждены вопросы сотрудничества между Ираном и МАГАТЭ. Кроме того, Аббас Арагчи проинформировал Рафаэля Гросси о позиции Ирана в рамках ядерных переговоров с США.

    Рафаэль Гросси МАГАТЭ Женева Аббас Арагчи
    İranın XİN rəhbəri və Rafael Qrossi ABŞ ilə nüvə danışıqlarını müzakirə ediblər
    Ты - Король

    Последние новости

    23:47

    МИД Швейцарии: Переговоры между РФ, Украиной и США пройдут в закрытом режиме

    Другие страны
    23:44

    Пезешкиан на встрече с оппозицией обсудил американо-иранские переговоры

    В регионе
    23:31

    Аббас Арагчи на встрече с главой МИД Омана озвучил позицию Ирана

    Другие страны
    23:27

    МИД Азербайджана и Грузии провели в Баку консульские консультации

    Внешняя политика
    23:22

    Военные США прибыли в Нигерию с антитеррористической миссией

    Другие страны
    23:08

    Канада назначила нового главного торгового переговорщика с США

    Другие страны
    22:54

    Президент Литвы обозначил приоритеты в период председательства в Совете ЕС

    Другие страны
    22:42

    Арагчи и Гросси обсудили ядерные переговоры с США

    Другие страны
    22:29

    Кобахидзе: Грузия не обсуждала восстановление дипотношений с РФ

    В регионе
    Лента новостей