Арагчи и Гросси обсудили ядерные переговоры с США
Другие страны
- 16 февраля, 2026
- 22:42
В Женеве состоялась встреча министра иностранных дел Ирана Аббаса Арагчи с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси.
Как сообщает Report, об этом говорится в публикации на странице Министерства иностранных дел Ирана в социальной сети X.
В ходе встречи были обсуждены вопросы сотрудничества между Ираном и МАГАТЭ. Кроме того, Аббас Арагчи проинформировал Рафаэля Гросси о позиции Ирана в рамках ядерных переговоров с США.
