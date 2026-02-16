Арагчи и Гросси обсудили ядерные переговоры с США

В Женеве состоялась встреча министра иностранных дел Ирана Аббаса Арагчи с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси.

Как сообщает Report, об этом говорится в публикации на странице Министерства иностранных дел Ирана в социальной сети X.

В ходе встречи были обсуждены вопросы сотрудничества между Ираном и МАГАТЭ. Кроме того, Аббас Арагчи проинформировал Рафаэля Гросси о позиции Ирана в рамках ядерных переговоров с США.