    Марта Кос посетит Армению в мае

    В регионе
    • 17 февраля, 2026
    • 14:20
    Комиссар ЕС по вопросам расширения Марта Кос примет участие в первом саммите Армения-ЕС, который пройдет в Ереване в мае этого года.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ.

    Согласно информации, вице-премьер Армении Мгер Григорян принял делегацию во главе с главой Генерального директората по вопросам расширения и политики восточного соседства Европейской комиссии Гертом Яном Коопманом.

    На встрече обсуждались вопросы, связанные с реализацией стратегической повестки дня партнерства Армения-ЕС.

    "В преддверии визита комиссара ЕС по вопросам расширения Марты Кос и саммита Армения-ЕС стороны договорились продолжить работу по определению возможных новых инициатив в области сотрудничества между Арменией и ЕС",- говорится в заявлении.

    Marta Kos mayda Ermənistana səfər edəcək
    Marta Kos to visit Armenia in May
