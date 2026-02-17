Марта Кос посетит Армению в мае
17 февраля, 2026
- 14:20
Комиссар ЕС по вопросам расширения Марта Кос примет участие в первом саммите Армения-ЕС, который пройдет в Ереване в мае этого года.
Об этом сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ.
Согласно информации, вице-премьер Армении Мгер Григорян принял делегацию во главе с главой Генерального директората по вопросам расширения и политики восточного соседства Европейской комиссии Гертом Яном Коопманом.
На встрече обсуждались вопросы, связанные с реализацией стратегической повестки дня партнерства Армения-ЕС.
"В преддверии визита комиссара ЕС по вопросам расширения Марты Кос и саммита Армения-ЕС стороны договорились продолжить работу по определению возможных новых инициатив в области сотрудничества между Арменией и ЕС",- говорится в заявлении.
14:20