    "Формула-1" отменила Гран-при Бахрейна и Саудовской Аравии из-за ситуации на Ближнем Востоке

    • 15 марта, 2026
    • 03:19
    Формула-1 отменила Гран-при Бахрейна и Саудовской Аравии из-за ситуации на Ближнем Востоке

    Руководство чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" приняло решение отменить этапы Гран-при в Бахрейне и Саудовской Аравии на фоне ситуации на Ближнем Востоке.

    Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба "Формулы-1".

    Отмечается, что организаторы рассматривали различные альтернативные варианты проведения гонок, однако в итоге решили отказаться от замены этапов.

    Президент и генеральный директор "Формулы-1" Стефано Доменикали отметил, что это было сложное, но необходимое решение с учетом текущей ситуации в регионе.

    В свою очередь президент Международной автомобильной федерации (FIA) Мохаммед бен Сулайем подчеркнул, что Бахрейн и Саудовская Аравия играют важную роль в календаре чемпионата, и выразил надежду на возвращение гонок в эти страны, когда позволят обстоятельства.

    Гран-при Бахрейна должен был пройти 10–12 апреля, этап в Саудовской Аравии - 17–19 апреля. После Гран-при Японии (27–29 марта) в чемпионате образуется четырехнедельная пауза, а следующий этап пройдет 1–3 мая в Майами (США).

    02:51

    Абдель Фаттах ас-Сиси заявил о переломном моменте для Ближнего Востока

    Другие страны
    02:26

    Анвар Гаргаш: ОАЭ ищут дипломатический выход из кризиса на Ближнем Востоке

    Другие страны
    01:44

    В Казахстане пройдет референдум по проекту новой конституции

    Другие страны
    01:11

    Трамп призвал страны-импортеры нефти обеспечить безопасность Ормузского пролива

    Другие страны
    00:50

    КСИР сообщил о жертвах после ударов США и Израиля по заводам в Иране

    В регионе
    00:23

    Швейцария отказала США в пролете разведывательных самолетов из-за войны в Иране

    Другие страны
    23:54

    КСИР объявил о начале 50-й волны операции "Правдивое обещание 4"

    В регионе
    23:40

    СМИ: Нетаньяху намерен обсудить с Зеленским противодействие иранским беспилотникам

    Другие страны
