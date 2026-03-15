Трамп призвал страны-импортеры нефти обеспечить безопасность Ормузского пролива

Президент США Дональд Трамп заявил, что государства, получающие нефть через Ормузский пролив, должны участвовать в обеспечении безопасности судоходства в этом районе.

Как передает Report, об этом он написал в социальной сети Truth Social.

По словам Трампа, страны, зависящие от поставок нефти через Ормузский пролив, должны взять на себя ответственность за безопасность этого морского коридора, при поддержке Соединенных Штатов.

Американский лидер также отметил, что Вашингтон намерен координировать действия с такими государствами, чтобы обеспечить стабильное и безопасное судоходство.

Ранее Трамп заявил, что ряд стран может направить военные корабли для охраны судоходства в Ормузском проливе, призвав присоединиться к этой инициативе Великобританию, Китай, Республику Корея, Францию и Японию.