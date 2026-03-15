    Tramp neft idxalçısı olan ölkələri Hörmüz boğazının təhlükəsizliyini təmin etməyə çağırıb

    Digər ölkələr
    • 15 mart, 2026
    • 01:53
    Tramp neft idxalçısı olan ölkələri Hörmüz boğazının təhlükəsizliyini təmin etməyə çağırıb

    ABŞ Prezidenti Donald Tramp bildirib ki, Hörmüz boğazı vasitəsilə neft alan ölkələr ərazidə gəmiçiliyin təhlükəsizliyinin təminatında iştirak etməlidirlər.

    "Report" xəbər verir ki, o, bunu "Truth Social" sosial şəbəkəsindəki hesabında yazıb.

    Trampın sözlərinə görə, Hörmüz boğazı vasitəsilə neft tədarükündən asılı olan ölkələr ABŞ-nin dəstəyi ilə bu dəniz dəhlizinin təhlükəsizliyinə görə məsuliyyət daşımalıdırlar.

    ABŞ lideri həmçinin qeyd edib ki, Vaşinqton sabit və təhlükəsiz gəmiçiliyin təminatı üçün bu cür ölkələrlə fəaliyyəti əlaqələndirmək niyyətindədir.

    Tramp daha əvvəl bir neçə ölkənin Hörmüz boğazında gəmiçiliyi qorumaq üçün hərbi gəmilər göndərə biləcəyini deyib, Böyük Britaniya, Çin, Koreya Respublikası, Fransa və Yaponiyanı bu təşəbbüsə qoşulmağa çağırıb.

    Hörmüz boğazı Donald Tramp Neft ixrac edən ölkələr
    Трамп призвал страны-импортеры нефти обеспечить безопасность Ормузского пролива

    Son xəbərlər

    01:53

    Tramp neft idxalçısı olan ölkələri Hörmüz boğazının təhlükəsizliyini təmin etməyə çağırıb

    Digər ölkələr
    01:07

    İran ABŞ-yə məxsus "Citibank"ın hədəfə alınmasının səbəbini açıqlayıb

    Region
    00:49

    İsveçrə İranla müharibəyə görə ABŞ kəşfiyyat təyyarələrinin ərazisindən uçuşuna icazə verməyib

    Digər ölkələr
    00:17

    İranın fabrikləri atəşə tutulub, ölənlər var

    Region
    23:52

    KİV: Netanyahu Zelenski ilə İran dronlarına qarşı mübarizəni müzakirə etmək niyyətindədir

    Digər ölkələr
    23:50

    İranın XİN başçısı: Rusiya və Çinlə hərbi əməkdaşlıq davam edir

    Region
    23:39

    Rusiyanın Kiyev vilayətinə hücumu nəticəsində ölənlərin sayı beşə çatıb

    Digər ölkələr
    23:25

    İran Ordusu Baş Qərargahının müfəttişi ABŞ və İsrailin hücumları nəticəsində öldürülüb

    Region
    23:14

    SEPAH "Gerçək vəd 4" əməliyyatının 50-ci dalğasını həyata keçirib

    Region
    Bütün Xəbər Lenti