КСИР сообщил о жертвах после ударов США и Израиля по заводам в Иране

Военно-воздушные силы США и Израиля нанесли удары по гражданским заводам в Иране, есть погибшие.

Как передает Report со ссылкой на агентство Tasnim, об этом сообщил Корпус стражей исламской революции (КСИР).

"В течение 48 часов были атакованы гражданские фабрики, есть погибшие", - говорится в сообщении. Точное число жертв при этом не уточняется.

В КСИР также предупредили, что Иран может нанести удары по промышленным объектам США в регионе.

"Американцам следует эвакуировать все промышленные объекты в регионе. Мы также призываем население покинуть районы вокруг предприятий, в которых США имеют долю, чтобы избежать возможного ущерба", - отмечается в заявлении.

Сообщается, что в результате удара по заводу в Исфахане погибли 15 человек.

Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. В результате был убит верховный лидер страны Али Хаменеи и ряд высокопоставленных чиновников. После этого Иран начал наносить удары по целям не только в Израиле, но и в странах, где размещены военные базы США и их союзников - в Саудовской Аравии, Катаре, Объединенных Арабских Эмиратах, Омане, Бахрейне, Ираке и на Кипре.