    Region
    • 15 mart, 2026
    • 00:17
    İranın fabrikləri atəşə tutulub, ölənlər var

    ABŞ və İsrailin hərbi hava qüvvələri İranın mülki fabriklərinə hava zərbələri endirib, ölənlər var.

    "Report" "Tasnim" agentliyinə istinadən xəbər verir ki, bu barədə İran İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusu (SEPAH) məlumat yayıb.

    "48 saat ərzində mülki fabriklər hədəf alınıb, ölənlər var" , - məlumatda qeyd olunub, lakin həlak olanların dəqiq sayı açıqlanmayıb.

    SEPAH ABŞ-nin bölgədəki bütün sənaye obyektlərinə hücum edəcəyi barədə xəbərdarlıq edib:

    "Amerikalılar bölgədəki bütün sənaye obyektlərini boşaltsınlar və ABŞ-nin pay sahibi olduğu sənaye fabriklərinin ətrafındakı ərazilərin əhalisindən onlara zərər gəlməməsi üçün həmin zonadan təxliyə olunmağı tələb edirik".

    İsfahanda zavoda hücum nəticəsində 15 nəfər həlak olub.

    Xatırladaq ki, ABŞ və İsrail fevralın 28-də İrana qarşı hərbi əməliyyatlara başlayıb. Nəticədə İranın Ali rəhbəri Əli Xamenei və bir sıra yüksək vəzifəli şəxslər öldürülüb. Bundan sonra İran İsraillə yanaşı, ABŞ və müttəfiqlərinin hərbi bazalarının yerləşdiyi Səudiyyə Ərəbistanı, Qətər, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, Oman, Bəhreyn, İraq və Kiprdə müəyyən etdiyi hədəflərə zərbələr endirməyə başlayıb.

    Son xəbərlər

    00:17

    İranın fabrikləri atəşə tutulub, ölənlər var

    Region
    23:52

    KİV: Netanyahu Zelenski ilə İran dronlarına qarşı mübarizəni müzakirə etmək niyyətindədir

    Digər ölkələr
    23:50

    İranın XİN başçısı: Rusiya və Çinlə hərbi əməkdaşlıq davam edir

    Region
    23:39

    Rusiyanın Kiyev vilayətinə hücum nəticəsində ölənlərin sayı beş nəfərə çatıb

    Digər ölkələr
    23:25

    İran Ordusu Baş Qərargahının müfəttişi ABŞ və İsrailin hücumları nəticəsində öldürülüb

    Region
    23:14

    SEPAH "Gerçək vəd 4" əməliyyatının 50-ci dalğasını həyata keçirib

    Region
    23:03

    Naxçıvanda avtomobil su kanalına aşıb, xəsarət alanlar var

    Hadisə
    22:57
    Foto

    Gürcüstanda iki yeniyetmə azərbaycanlı boks üzrə ölkə çempionu olub - YENİLƏNİB

    Fərdi
    22:50

    Tanınmış alman filosof Yurgen Habermas vəfat edib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti