Абдель Фаттах ас-Сиси заявил о переломном моменте для Ближнего Востока

Ближний Восток переживает исторический переломный момент на фоне конфликта в Персидском заливе.

Как передает Report, об этом заявил президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси.

По его словам, регион оказался на перепутье, а последствия войны могут затронуть все страны Ближнего Востока, особенно в экономической и социальной сферах.

Ас-Сиси отметил, что Египет прилагает усилия для предотвращения дальнейшей эскалации и выступает за урегулирование кризиса дипломатическим путем.

Египетский лидер также заявил, что Каир решительно осуждает агрессию против арабских стран и призывает стороны конфликта решать спорные вопросы посредством диалога.

Кроме того, президент Египта призвал граждан страны не допускать повторения событий 2010–2011 годов, когда государство понесло серьезные потери.