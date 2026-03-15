Абдель Фаттах ас-Сиси заявил о переломном моменте для Ближнего Востока
- 15 марта, 2026
- 02:51
Ближний Восток переживает исторический переломный момент на фоне конфликта в Персидском заливе.
Как передает Report, об этом заявил президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси.
По его словам, регион оказался на перепутье, а последствия войны могут затронуть все страны Ближнего Востока, особенно в экономической и социальной сферах.
Ас-Сиси отметил, что Египет прилагает усилия для предотвращения дальнейшей эскалации и выступает за урегулирование кризиса дипломатическим путем.
Египетский лидер также заявил, что Каир решительно осуждает агрессию против арабских стран и призывает стороны конфликта решать спорные вопросы посредством диалога.
Кроме того, президент Египта призвал граждан страны не допускать повторения событий 2010–2011 годов, когда государство понесло серьезные потери.