Анвар Гаргаш: ОАЭ ищут дипломатический выход из кризиса на Ближнем Востоке

Объединенные Арабские Эмираты придерживаются взвешенного подхода и пытаются найти дипломатическое решение кризиса на Ближнем Востоке.

Как передает Report, об этом заявил дипломатический советник президента ОАЭ Анвар Гаргаш.

По его словам, Эмираты имеют право защищать свои интересы, однако при этом продолжают проявлять сдержанность и стремятся к поиску выхода из кризиса для Ирана и всего региона.

Гаргаш также отметил, что ОАЭ до последнего момента пытались выступить посредником между Вашингтоном и Тегераном, стремясь предотвратить начало войны.