Анвар Гаргаш: ОАЭ ищут дипломатический выход из кризиса на Ближнем Востоке
Другие страны
- 15 марта, 2026
- 02:26
Объединенные Арабские Эмираты придерживаются взвешенного подхода и пытаются найти дипломатическое решение кризиса на Ближнем Востоке.
Как передает Report, об этом заявил дипломатический советник президента ОАЭ Анвар Гаргаш.
По его словам, Эмираты имеют право защищать свои интересы, однако при этом продолжают проявлять сдержанность и стремятся к поиску выхода из кризиса для Ирана и всего региона.
Гаргаш также отметил, что ОАЭ до последнего момента пытались выступить посредником между Вашингтоном и Тегераном, стремясь предотвратить начало войны.
Последние новости
02:26
Анвар Гаргаш: ОАЭ ищут дипломатический выход из кризиса на Ближнем ВостокеДругие страны
01:44
В Казахстане пройдет референдум по проекту новой конституцииДругие страны
01:11
Трамп призвал страны-импортеры нефти обеспечить безопасность Ормузского проливаДругие страны
00:50
КСИР сообщил о жертвах после ударов США и Израиля по заводам в ИранеВ регионе
00:23
Швейцария отказала США в пролете разведывательных самолетов из-за войны в ИранеДругие страны
23:54
КСИР объявил о начале 50-й волны операции "Правдивое обещание 4"В регионе
23:40
СМИ: Нетаньяху намерен обсудить с Зеленским противодействие иранским беспилотникамДругие страны
23:23
Немецкий философ Юрген Хабермас скончался в возрасте 96 летДругие страны
23:19
Фото