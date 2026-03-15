İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu

    Ənvər Qarqaş: BƏƏ Yaxın Şərq böhranı üçün diplomatik həll yolu axtarır

    Digər ölkələr
    • 15 mart, 2026
    • 03:29
    Ənvər Qarqaş: BƏƏ Yaxın Şərq böhranı üçün diplomatik həll yolu axtarır

    Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri (BƏƏ) balanslı yanaşma göstərir və Yaxın Şərqdəki böhrana diplomatik həll yolu tapmağa çalışır.

    "Report" xəbər verir ki, bunu BƏƏ Prezidentinin diplomatik müşaviri Ənvər Qarqaş deyib.

    O, Əmirliyin öz maraqlarını qorumaq hüququna malik olduğunu, eyni zamanda təmkinlilik nümayiş etdirməyə, İran və bütün region üçün böhrana həll yolu tapmağa çalışdıqlarını bildirib.

    Qarqaş həmçinin qeyd edib ki, BƏƏ son ana qədər müharibənin başlamasının qarşısını almaq üçün Vaşinqton və Tehran arasında vasitəçilik etməyə çalışıb.

    Xatırladaq ki, ABŞ və İsrail fevralın 28-də İrana qarşı hərbi əməliyyatlara başlayıb. Nəticədə İranın Ali rəhbəri Əli Xamenei və bir sıra yüksək vəzifəli şəxslər öldürülüb. Bundan sonra İran İsraillə yanaşı, ABŞ və müttəfiqlərinin hərbi bazalarının yerləşdiyi Səudiyyə Ərəbistanı, Qətər, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, Oman, Bəhreyn, İraq və Kiprdə müəyyən etdiyi hədəflərə zərbələr endirməyə başlayıb.

    Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri Yaxın Şərq böhranı Ənvər Qarqaş
    Анвар Гаргаш: ОАЭ ищут дипломатический выход из кризиса на Ближнем Востоке

    Son xəbərlər

    03:29

    Ənvər Qarqaş: BƏƏ Yaxın Şərq böhranı üçün diplomatik həll yolu axtarır

    Digər ölkələr
    03:06

    Qazaxıstanda yeni Konstitusiya layihəsi ilə bağlı referendum keçiriləcək

    Digər ölkələr
    02:38

    İsmayıl Bəqai Almaniya Kanslerinin İrana çağırışını absurd adlandırıb

    Region
    02:13
    Video

    Qərbi Azərbaycan Xronikası: Qədim türk təfəkküründə od niyə sudan üstün tutulurdu?

    Daxili siyasət
    01:53

    Tramp neft idxalçısı olan ölkələri Hörmüz boğazının təhlükəsizliyini təmin etməyə çağırıb

    Digər ölkələr
    01:07

    İran ABŞ-yə məxsus "Citibank"ın hədəfə alınmasının səbəbini açıqlayıb

    Region
    00:49

    İsveçrə İranla müharibəyə görə ABŞ kəşfiyyat təyyarələrinin ərazisindən uçuşuna icazə verməyib

    Digər ölkələr
    00:17

    İranın fabrikləri atəşə tutulub, ölənlər var

    Region
    23:52

    KİV: Netanyahu Zelenski ilə İran dronlarına qarşı mübarizəni müzakirə etmək niyyətindədir

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti