Израиль сообщил о ракетной атаке со стороны Ирана
Другие страны
- 15 марта, 2026
- 04:57
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что зафиксировала запуск ракет с территории Ирана в направлении Израиля.
Как передает Report, об этом говорится в сообщении израильских военных в Telegram.
По данным ЦАХАЛ, системы противовоздушной обороны задействованы для перехвата ракет.
Также отмечается, что предупреждения и инструкции по безопасности были направлены на мобильные телефоны жителей соответствующих районов. Военные призвали население соблюдать меры предосторожности и следовать указаниям служб безопасности.
