Израиль сообщил о ракетной атаке со стороны Ирана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что зафиксировала запуск ракет с территории Ирана в направлении Израиля.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении израильских военных в Telegram.

По данным ЦАХАЛ, системы противовоздушной обороны задействованы для перехвата ракет.

Также отмечается, что предупреждения и инструкции по безопасности были направлены на мобильные телефоны жителей соответствующих районов. Военные призвали население соблюдать меры предосторожности и следовать указаниям служб безопасности.