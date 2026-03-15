Иранский дрон атаковал НПЗ в Абу-Даби

Иранский беспилотник ударил по нефтеперерабатывающему заводу в промышленном городе Эр-Рувайс в эмирате Абу-Даби (ОАЭ).

Как передает Report, об этом сообщили в правительстве Абу-Даби.

По данным ведомства, в результате атаки на объекте возник пожар, который спасательные службы взяли под контроль. Пожарные продолжают работы по полной локализации возгорания.

Отмечается, что пострадавших нет.