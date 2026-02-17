Снявшим неэтичные видео на Аллее шехидов иностранцам смягчили наказание

Бакинский апелляционный суд сократил срок наказания трем гражданам Саудовской Аравии Альзаману Махди Али, Альгабру Мохаммаду Хуссейну и Альгабру Махди Мохаммаду, снявшим неэтичные видео на Аллее шехидов в Баку и распространявшим их в соцсетях.

Как сообщает Report, решением суда их наказание сокращено с двух лет до шести месяцев.

Один из адвокатов обвиняемых Руфат Бадирли сообщил Report, что срок назначенного им 6-месячного наказания истекает завтра. По его словам, после освобождения обвиняемые будут депортированы в свою страну.

Напомним, что по приговору Сабаильского районного суда они были лишены свободы сроком на 2 года.

Отметим, что инцидент произошел в августе 2025 года. Согласно обвинению, указанные лица, прибыв на Аллею шехидов, совершили неэтичные действия на могилах нескольких шехидов и распространили снятое там видео в социальной сети.

Альзаману Махди Али, Альгабру Мохаммаду Хуссейну и Альгабру Махди Мохаммаду предъявлено обвинение по статье 245 (Надругательство над могилой) УК АР.