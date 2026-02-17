Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Снявшим неэтичные видео на Аллее шехидов иностранцам смягчили наказание

    Внутренняя политика
    • 17 февраля, 2026
    • 14:06
    Снявшим неэтичные видео на Аллее шехидов иностранцам смягчили наказание

    Бакинский апелляционный суд сократил срок наказания трем гражданам Саудовской Аравии Альзаману Махди Али, Альгабру Мохаммаду Хуссейну и Альгабру Махди Мохаммаду, снявшим неэтичные видео на Аллее шехидов в Баку и распространявшим их в соцсетях.

    Как сообщает Report, решением суда их наказание сокращено с двух лет до шести месяцев.

    Один из адвокатов обвиняемых Руфат Бадирли сообщил Report, что срок назначенного им 6-месячного наказания истекает завтра. По его словам, после освобождения обвиняемые будут депортированы в свою страну.

    Напомним, что по приговору Сабаильского районного суда они были лишены свободы сроком на 2 года.

    Отметим, что инцидент произошел в августе 2025 года. Согласно обвинению, указанные лица, прибыв на Аллею шехидов, совершили неэтичные действия на могилах нескольких шехидов и распространили снятое там видео в социальной сети.

    Альзаману Махди Али, Альгабру Мохаммаду Хуссейну и Альгабру Махди Мохаммаду предъявлено обвинение по статье 245 (Надругательство над могилой) УК АР.

    Şəhidlər xiyabanında qeyri-etik videolar çəkən əcnəbilərin cəzası endirilib
    Лента новостей