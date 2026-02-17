Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Эльнур Багиров: Азербайджан разработал механизм признания зарубежных сертификатов соответствия

    Бизнес
    • 17 февраля, 2026
    • 14:06
    Эльнур Багиров: Азербайджан разработал механизм признания зарубежных сертификатов соответствия

    В Азербайджане разработан механизм признания сертификатов соответствия требованиям технических регламентов, выданных в иностранных государствах.

    Об этом в интервью Report сообщил председатель Государственного агентства по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком Эльнур Багиров.

    По его словам, создание этого механизма будет способствовать ускорению торговли на границе и ввозу импортируемых предпринимателями товаров в страну на более благоприятных условиях.

    Багиров отметил, что Агентство подготовило соответствующий законопроект и уже представило его правительству.

    С полным текстом интервью можно ознакомиться по ссылке.

    Elnur Bağırov: "Xaricdə verilmiş uyğunluq sənədləri Azərbaycanda tanınacaq"
