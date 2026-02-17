Эльнур Багиров: Азербайджан разработал механизм признания зарубежных сертификатов соответствия

В Азербайджане разработан механизм признания сертификатов соответствия требованиям технических регламентов, выданных в иностранных государствах.

Об этом в интервью Report сообщил председатель Государственного агентства по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком Эльнур Багиров.

По его словам, создание этого механизма будет способствовать ускорению торговли на границе и ввозу импортируемых предпринимателями товаров в страну на более благоприятных условиях.

Багиров отметил, что Агентство подготовило соответствующий законопроект и уже представило его правительству.

С полным текстом интервью можно ознакомиться по ссылке.