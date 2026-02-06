İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    Azərbaycan XİN Pakistana başsağlığı verib

    Xarici siyasət
    • 06 fevral, 2026
    • 15:46
    Azərbaycan XİN Pakistana başsağlığı verib

    Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) İslamabad şəhərində məsciddə törədilən terror aktı ilə əlaqədar Pakistana başsağlığı verib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə XİN-in "X" hesabında paylaşım edilib.

    Paylaşımda Azərbaycanın bu terror aktını qətiyyətlə pislədiyi diqqətə çatdırılıb:

    "İslamabad şəhərində məsciddə baş verən və günahsız insanların həyatına son qoyan, çoxsaylı şəxsin yaralanmasına səbəb olan dəhşətli terror aktı ilə əlaqədar Pakistan xalqına və hökumətinə dərin hüznlə başsağlığı veririk. İbadət üçün müqəddəs bir məkanda dinc inanclı insanları hədəf alan bu iyrənc zorakılıq və terror aktını qətiyyətlə pisləyirik. Dualarımız həlak olanların yaxınları ilədir, yaralananlara isə tezliklə şəfa diləyirik".

    XİN Azərbaycanın qardaş Pakistanla həmrəy olduğunu ifadə edib və sülhə, sabitliyə, eləcə də terrorizmin bütün formalarına qarşı mübarizəyə verdiyi qəti dəstəyi bir daha təsdiqləyib.

    Xatırladaq ki, bu gün İslamabadda məsciddə baş verən partlayış nəticəsində ən azı 31 nəfər həlak olub, 169 nəfər yaralanıb.

    Azərbaycan Pakistan başsağlığı islamabad Terror aktı
    МИД Азербайджана выразил соболезнования Пакистану в связи с терактом в мечети Исламабада
    Azerbaijan's Foreign Ministry expresses condolences to Pakistan over Islamabad mosque attack

    Son xəbərlər

    16:20

    Avropa İttifaqı Naxçıvan dəmir yolu layihəsini Orta Dəhlizin inkişafının açarı kimi görür - EKSKLÜZİV

    Xarici siyasət
    16:16

    Azərbaycanda gömrük rüsumlarının dərəcələri dəyişib

    Biznes
    16:16
    Rəy

    Yüzillik cinayətlərin hökmü: xam xülyadan reallığa - ŞƏRH

    Analitika
    16:15

    Bakıda liseydə şagirdin güllələdiyi müəllim əməliyyat olunub, həyati təhlükəsi yoxdur - YENİLƏNİB

    Sağlamlıq
    16:14

    Çin nüvə silahları üzrə danışıqlarda iştirak etmək niyyətində deyil

    Digər ölkələr
    16:12

    Arif Əsədov: "Qəbələ" hər bir rəqibə sürpriz edə biləcək gücdədir"

    Futbol
    16:09

    Azərbaycanda daha 28 nəqliyyat vasitəsi hərraca çıxarılacaq

    Biznes
    16:08
    Foto
    Video

    Azərbaycan və İran müdafiə nazirləri regional təhlükəsizliyi müzakirə ediblər

    Hərbi
    15:56

    ADY sərnişindaşımanı 20 % artırıb

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti