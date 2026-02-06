Azərbaycan XİN Pakistana başsağlığı verib
- 06 fevral, 2026
- 15:46
Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) İslamabad şəhərində məsciddə törədilən terror aktı ilə əlaqədar Pakistana başsağlığı verib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə XİN-in "X" hesabında paylaşım edilib.
Paylaşımda Azərbaycanın bu terror aktını qətiyyətlə pislədiyi diqqətə çatdırılıb:
"İslamabad şəhərində məsciddə baş verən və günahsız insanların həyatına son qoyan, çoxsaylı şəxsin yaralanmasına səbəb olan dəhşətli terror aktı ilə əlaqədar Pakistan xalqına və hökumətinə dərin hüznlə başsağlığı veririk. İbadət üçün müqəddəs bir məkanda dinc inanclı insanları hədəf alan bu iyrənc zorakılıq və terror aktını qətiyyətlə pisləyirik. Dualarımız həlak olanların yaxınları ilədir, yaralananlara isə tezliklə şəfa diləyirik".
XİN Azərbaycanın qardaş Pakistanla həmrəy olduğunu ifadə edib və sülhə, sabitliyə, eləcə də terrorizmin bütün formalarına qarşı mübarizəyə verdiyi qəti dəstəyi bir daha təsdiqləyib.
Xatırladaq ki, bu gün İslamabadda məsciddə baş verən partlayış nəticəsində ən azı 31 nəfər həlak olub, 169 nəfər yaralanıb.