Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах

    АЖД в январе увеличили пассажироперевозки на 20%

    Инфраструктура
    • 06 февраля, 2026
    • 16:18
    АЖД в январе увеличили пассажироперевозки на 20%

    ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) в январе 2026 года перевезло 856 201 пассажира по внутренним маршрутам и Абшеронской кольцевой железной дороге.

    Как сообщили Report в АЖД, это на 20% больше по сравнению с январем 2025 года.

    По внутренним маршрутам в отчетный месяц перевезено 47 859 пассажиров (+21%), а по Абшеронской кольцевой железной дороге - 808 342 пассажира (+20%).

    АЖД пассажироперевозки железные дороги Абшеронская кольцевая ж/д линия
    ADY sərnişindaşımanı 20 % artırıb
    Ты - Король

    Последние новости

    16:37

    ЕС и Турция обсудили шаги по укреплению экономического взаимодействия

    В регионе
    16:29

    Посол: Бизнес-форум Азербайджан-Иордания планируется до конца I квартала

    Бизнес
    16:20
    Фото
    Видео

    Министры обороны Азербайджана и Ирана обсудили региональную безопасность

    Армия
    16:19

    В Баку и районах усилится ветер - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

    Экология
    16:18

    АЖД в январе увеличили пассажироперевозки на 20%

    Инфраструктура
    16:16
    Фото

    Азербайджан может принять сессию Мусульманского совета старейшин в 2027 году

    Религия
    16:14

    Главком ВСУ: Эффективность беспилотников выросла на 33%

    Другие страны
    16:02

    Еврокомиссия потребовала от TikTok усилить защиту несовершеннолетних

    Другие страны
    15:49

    МИД Азербайджана выразил соболезнования Пакистану в связи с терактом в мечети Исламабада

    Внешняя политика
    Лента новостей