АЖД в январе увеличили пассажироперевозки на 20%

ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) в январе 2026 года перевезло 856 201 пассажира по внутренним маршрутам и Абшеронской кольцевой железной дороге.

Как сообщили Report в АЖД, это на 20% больше по сравнению с январем 2025 года.

По внутренним маршрутам в отчетный месяц перевезено 47 859 пассажиров (+21%), а по Абшеронской кольцевой железной дороге - 808 342 пассажира (+20%).