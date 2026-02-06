ADY sərnişindaşımanı 20 % artırıb

İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İnfrastruktur
    • 06 fevral, 2026
    • 15:56
    Bu ilin yanvar ayında "Azərbaycan Dəmir Yolları" QSC-nin (ADY) ölkədaxili marşrutlar və Abşeron dairəvi dəmir yolu ilə ümumulikdə 856 min 201 sərnişin daşınıb.

    "Report" ADY-yə istinadən xəbər verir ki, bu, ötən ilin yanvar ayı ilə müqayisədə 20 % çoxdur.

    Təkcə, bu ilin yanvar ayında ölkədaxili 47 min 859 min sərnişin daşınıb ki, bu, 2025-ci ilin yanvar ayına nisbətən 21 % çoxdur.

    Bu ilin ilk ayında Abşeron dairəvi dəmir yolu ilə isə 808 min 342 sərnişin daşınıb ki, bu da illik müqayisədə 20 % çoxdur.

