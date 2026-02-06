ADY sərnişindaşımanı 20 % artırıb
İnfrastruktur
- 06 fevral, 2026
- 15:56
Bu ilin yanvar ayında "Azərbaycan Dəmir Yolları" QSC-nin (ADY) ölkədaxili marşrutlar və Abşeron dairəvi dəmir yolu ilə ümumulikdə 856 min 201 sərnişin daşınıb.
"Report" ADY-yə istinadən xəbər verir ki, bu, ötən ilin yanvar ayı ilə müqayisədə 20 % çoxdur.
Təkcə, bu ilin yanvar ayında ölkədaxili 47 min 859 min sərnişin daşınıb ki, bu, 2025-ci ilin yanvar ayına nisbətən 21 % çoxdur.
Bu ilin ilk ayında Abşeron dairəvi dəmir yolu ilə isə 808 min 342 sərnişin daşınıb ki, bu da illik müqayisədə 20 % çoxdur.
Son xəbərlər
16:16
Azərbaycanda gömrük rüsumlarının dərəcələri dəyişibBiznes
16:16
Rəy
Yüzillik cinayətlərin hökmü: xam xülyadan reallığa - ŞƏRHAnalitika
16:15
Bakıda liseydə şagirdin güllələdiyi müəllim əməliyyat olunub, həyati təhlükəsi yoxdur - YENİLƏNİBSağlamlıq
16:14
Çin nüvə silahları üzrə danışıqlarda iştirak etmək niyyətində deyilDigər ölkələr
16:12
Arif Əsədov: "Qəbələ" hər bir rəqibə sürpriz edə biləcək gücdədir"Futbol
16:09
Azərbaycanda daha 28 nəqliyyat vasitəsi hərraca çıxarılacaqBiznes
16:08
Foto
Video
Azərbaycan və İran müdafiə nazirləri regional təhlükəsizliyi müzakirə ediblərHərbi
15:56
ADY sərnişindaşımanı 20 % artırıbİnfrastruktur
15:54