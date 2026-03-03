İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası
    Azərbaycan Aİ ilə "yaşıl bağlantılar"a investisiyaları müzakirə edib

    Energetika
    • 03 mart, 2026
    • 18:50
    Azərbaycan Aİ ilə yaşıl bağlantılara investisiyaları müzakirə edib

    Azərbaycanda enerji bağlantıları, bərpa olunan enerji və enerji səmərəliliyi sahələrində investisiya imkanları və Avropa İttifaqının (Aİ) bu istiqamətlərdə dəstəyinin müəyyənləşdirilməsi ilə bağlı müzakirələr aparılıb.

    Bu barədə "Report" Energetika Nazirliyinə istinadən xəbər verir. Bununla bağlı Bakıda Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası çərçivəsində keçirilən nazirlərin 12-ci iclası və Yaşıl Enerji Məşvərət Şurası çərçivəsində nazirlərin 4-cü iclası ilə paralel olaraq "Yaşıl bağlantılar üzrə investisiya" mövzusunda Azərbaycan - Avropa İttifaqı dəyirmi masası təşkil edilib.

    Görüşdə Azərbaycan və Aİ biznes dairələri arasında tərəfdaşlıq imkanları dəyərləndirilib.

    Dəyirmi masada Azərbaycan tərəfindən energetika nazirinin müavinləri Orxan Zeynalov və Elnur Soltanov, Aİ tərəfindən isə Avropa Komissiyasının Enerji üzrə Baş Direktorluğunun (ENER) enerji platforması və beynəlxalq əlaqələr qrupunun direktoru Kristina Lobillo Borrero, Genişlənmə və Şərq Qonşuluğu üzrə Baş Direktorluğun (DG ENEST) Şərq Qonşuluğu və Türkiyə üzrə direktoru Adriyen Kiralinin iştirakı ilə keçirilən tədbirdə bağlantılar və ötürmə, bərpa olunan enerji layihələri, elektrik şəbəkələri, enerji səmərəliliyi, enerji saxlanması üzrə əməkdaşlıq diqqət mərkəzində olub.

    Dəyirmi masada Bərpa Olunan Enerji Mənbələri Dövlət Agentliyi, Enerji Məsələlərini Tənzimləmə Agentliyi, "Yaşıl Enerji Dəhlizi Enerji Şirkəti" ("GECO Power Company"), "Yaşıl Dəhliz Alyansı" (Green Corridor Alliance), "SOCAR Green", "AzərEnerji" ASC, "Siemens Energy", "Total Energies", "Nobel Energy", "Azerbaijan Green Energy Company", "ACWA Power", "Masdar", ENERCON, EBRD, ADB, IFC və Alman-Azərbaycan Ticarət Palatası təmsil olunub.

