Азербайджан и ЕС обсудили инвестиции в сферу зеленой энергетики

Азербайджан и Евросоюз обсудили возможности партнерства и инвестиций в сфере энергетики.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство энергетики, данный вопрос обсуждался в рамках круглого стола Азербайджан - ЕС на тему "Инвестиции в зеленую связанность" в Баку, который проходил наряду с 12-м заседанием министров в рамках Консультативного совета Южного газового коридора и 4-м заседанием министров в рамках Консультативного совета по зеленой энергии.

В круглом столе приняли участие заместители министра энергетики Азербайджана Орхан Зейналов и Эльнур Солтанов, а также директор группы энергетической платформы и международных связей Генерального директората Европейской комиссии по энергетике (ENER) Кристина Лобильо Борреро и директор по Восточному соседству и Турции Генерального директората по расширению и Восточному соседству (DG ENEST) Эдриен Кирали.

Главной темой обсуждения стало сотрудничество в области зеленой связанности, проектов возобновляемой энергии, электрических сетей, энергоэффективности и хранения энергии.

На круглом столе были представлены Государственное агентство по возобновляемым источникам энергии, Агентство по регулированию энергетических вопросов, GECO Power Company, Green Corridor Alliance, SOCAR Green, ОАО "Азерэнерджи", Siemens Energy, Total Energies, Nobel Energy, Azerbaijan Green Energy Company, ACWA Power, Masdar, ENERCON, ЕБРР, АБР, IFC и Германо-Азербайджанская торговая палата.