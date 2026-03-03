İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası
    İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası

    Azərbaycan və Latviya XİN rəhbərləri arasında Yaxın Şərqdə artan gərginlik müzakirə olunub

    Xarici siyasət
    • 03 mart, 2026
    • 18:42
    Azərbaycan və Latviya XİN rəhbərləri arasında Yaxın Şərqdə artan gərginlik müzakirə olunub

    Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov ilə Latviyanın xarici işlər naziri Baiba Braje arasında telefon danışığı baş tutub.

    "Report" xəbər verir ki, nazirlər arasında Yaxın Şərqdə mövcud hərbi eskalasiya və artan gərginlik müzakirə olunub.

    Vəziyyətin daha da kəskinləşməsinin geniş coğrafiyada təhlükəsizlik üçün risklər yaratdığı qeyd edilib. Münaqişələrin diplomatik vasitələrlə həllinin və dialoqun vacibliyi vurğulanıb.

    Telefon danışığı zamanı, Azərbaycan-Latviya ikitərəfli münasibətlərinin cari vəziyyəti və inkişaf perspektivləri müzakirə olunub.

    Tərəflər siyasi dialoqun intensivləşdirilməsini, yüksək səviyyəli qarşılıqlı səfərlərin və müxtəlif sahələr üzrə əməkdaşlığın genişləndirilməsi perspektivlərini məmnunluqla vurğulayıblar.

    Bununla yanaşı, digər regional təhlükəsizlik məsələləri ətrafında da fikir mübadiləsi aparılıb.

    Ceyhun Bayramov Baiba Braje İrana hərbi zərbələr
    Байрамов обсудил с главой МИД Латвии эскалацию на Ближнем Востоке

    Son xəbərlər

    19:05
    Foto

    Son iki saatda İrandan Azərbaycana 50 nəfər təxliyə edilib - YENİLƏNİB - 2

    Xarici siyasət
    18:55

    "SOCAR Green" bərpa olunan enerji layihələri üzrə portfelini genişləndirir

    Energetika
    18:53

    Paşinyan Gürcüstanda işgüzar səfərdədir

    Region
    18:52

    Yaxın Şərqdə turizm sektoru 56 milyard dollara qədər itki ilə üzləşə bilər

    Digər ölkələr
    18:50
    Foto

    Azərbaycan Aİ ilə "yaşıl bağlantılar"a investisiyaları müzakirə edib

    Energetika
    18:48

    İtkonen: Avropa Komissiyası "Drujba" neft kəmərinin vəziyyəti barədə yeni məlumatlar almayıb

    Digər ölkələr
    18:45
    Foto

    "Araz-Naxçıvan"ın kapitanı məşqlərə başlayıb

    Futbol
    18:42

    Azərbaycan və Latviya XİN rəhbərləri arasında Yaxın Şərqdə artan gərginlik müzakirə olunub

    Xarici siyasət
    18:42

    "Rosatom" rəhbəri İrandakı "Buşehr" AES-də işlərin dayandırıldığını təsdiqləyib

    Region
    Bütün Xəbər Lenti