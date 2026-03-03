Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Консультативный совет ЮГК
    Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Консультативный совет ЮГК

    Байрамов обсудил с главой МИД Латвии эскалацию на Ближнем Востоке

    Внешняя политика
    • 03 марта, 2026
    • 18:58
    Байрамов обсудил с главой МИД Латвии эскалацию на Ближнем Востоке

    Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел телефонный разговор с главой МИД Латвии Байбой Браже.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на МИД Азербайджана.

    Стороны обсудили военную эскалацию на Ближнем Востоке и рост напряженности в регионе.

    Министры отметили, что дальнейшее обострение может создать риски для безопасности в более широком географическом пространстве, и подчеркнули важность дипломатических механизмов и диалога для урегулирования конфликтов.

    Также были рассмотрены текущее состояние и перспективы развития азербайджано-латвийских отношений. Главы внешнеполитических ведомств выразили готовность к активизации политического диалога, взаимных визитов на высоком уровне и расширению сотрудничества в различных сферах.

    В ходе беседы состоялся обмен мнениями по другим вопросам региональной безопасности.

    Джейхун Байрамов Байба Браже эскалация на Ближнем Востоке телефонный разговор Азербайджан Латвия
    Azərbaycan və Latviya XİN rəhbərləri arasında Yaxın Şərqdə artan gərginlik müzakirə olunub
    Ты - Король

    Последние новости

    19:06

    ЦАХАЛ нанес авиаудар по аэропорту Мехрабад в Тегеране

    Другие страны
    19:03

    Стоимость золота опустилась ниже $5 050 за тройскую унцию

    Финансы
    18:58

    Байрамов обсудил с главой МИД Латвии эскалацию на Ближнем Востоке

    Внешняя политика
    18:58

    ВВС Израиля нанесли удар по зданию Совета экспертов Ирана в Куме

    Другие страны
    18:51

    Ирак прекратил экспорт нефти из Курдистана в порт Джейхан

    Внешняя политика
    18:50
    Фото

    Граждане 30 стран вывезены из Ирана через Азербайджан на фоне военных действий - ОБНОВЛЕНО-2

    Внешняя политика
    18:42
    Фото

    Азербайджанские художники участвуют в международной выставке в Грузии

    Kультурная политика
    18:39

    Пашинян прибыл в Грузию с рабочим визитом

    В регионе
    18:38

    Глава МИД Франции поблагодарил Азербайджан за содействие в эвакуации граждан из Ирана

    Внешняя политика
    Лента новостей