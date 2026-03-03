Байрамов обсудил с главой МИД Латвии эскалацию на Ближнем Востоке

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел телефонный разговор с главой МИД Латвии Байбой Браже.

Об этом сообщает Report со ссылкой на МИД Азербайджана.

Стороны обсудили военную эскалацию на Ближнем Востоке и рост напряженности в регионе.

Министры отметили, что дальнейшее обострение может создать риски для безопасности в более широком географическом пространстве, и подчеркнули важность дипломатических механизмов и диалога для урегулирования конфликтов.

Также были рассмотрены текущее состояние и перспективы развития азербайджано-латвийских отношений. Главы внешнеполитических ведомств выразили готовность к активизации политического диалога, взаимных визитов на высоком уровне и расширению сотрудничества в различных сферах.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями по другим вопросам региональной безопасности.