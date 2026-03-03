İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası
    İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası

    Paşinyan Gürcüstanda işgüzar səfərdədir

    Region
    • 03 mart, 2026
    • 18:53
    Paşinyan Gürcüstanda işgüzar səfərdədir

    Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyan Gürcüstanda işgüzar səfərdədir.

    "Report" Ermənistan KİV-ə istinadən xəbər verir ki, Tbilisi Beynəlxalq Hava Limanında Ermənistan Baş nazirini Gürcüstanın xarici işlər naziri Maka Boçorişvili qarşılayıb.

    Paşinyanın aparatından bildirilib ki, o, martın 4-də Ermənistan və Gürcüstan arasında iqtisadi əməkdaşlıq üzrə Hökumətlərarası Komissiyanın 15-ci sessiyasında iştirak edəcək. Həmçinin Ermənistan və Gürcüstan Baş nazirləri Nikol Paşinyan və İrakli Kobaxidzenin görüşü planlaşdırılır.

    Ermənistan Gürcüstan Paşinyan işgüzar səfər
    Пашинян прибыл в Грузию с рабочим визитом

    Son xəbərlər

    19:05
    Foto

    Son iki saatda İrandan Azərbaycana 50 nəfər təxliyə edilib - YENİLƏNİB - 2

    Xarici siyasət
    18:55

    "SOCAR Green" bərpa olunan enerji layihələri üzrə portfelini genişləndirir

    Energetika
    18:53

    Paşinyan Gürcüstanda işgüzar səfərdədir

    Region
    18:52

    Yaxın Şərqdə turizm sektoru 56 milyard dollara qədər itki ilə üzləşə bilər

    Digər ölkələr
    18:50
    Foto

    Azərbaycan Aİ ilə "yaşıl bağlantılar"a investisiyaları müzakirə edib

    Energetika
    18:48

    İtkonen: Avropa Komissiyası "Drujba" neft kəmərinin vəziyyəti barədə yeni məlumatlar almayıb

    Digər ölkələr
    18:45
    Foto

    "Araz-Naxçıvan"ın kapitanı məşqlərə başlayıb

    Futbol
    18:42

    Azərbaycan və Latviya XİN rəhbərləri arasında Yaxın Şərqdə artan gərginlik müzakirə olunub

    Xarici siyasət
    18:42

    "Rosatom" rəhbəri İrandakı "Buşehr" AES-də işlərin dayandırıldığını təsdiqləyib

    Region
    Bütün Xəbər Lenti