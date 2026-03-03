Paşinyan Gürcüstanda işgüzar səfərdədir
Region
- 03 mart, 2026
- 18:53
Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyan Gürcüstanda işgüzar səfərdədir.
"Report" Ermənistan KİV-ə istinadən xəbər verir ki, Tbilisi Beynəlxalq Hava Limanında Ermənistan Baş nazirini Gürcüstanın xarici işlər naziri Maka Boçorişvili qarşılayıb.
Paşinyanın aparatından bildirilib ki, o, martın 4-də Ermənistan və Gürcüstan arasında iqtisadi əməkdaşlıq üzrə Hökumətlərarası Komissiyanın 15-ci sessiyasında iştirak edəcək. Həmçinin Ermənistan və Gürcüstan Baş nazirləri Nikol Paşinyan və İrakli Kobaxidzenin görüşü planlaşdırılır.
