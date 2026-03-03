Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Консультативный совет ЮГК
    Пашинян прибыл в Грузию с рабочим визитом

    В регионе
    • 03 марта, 2026
    • 18:39
    Пашинян прибыл в Грузию с рабочим визитом

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыл в Грузию с рабочим визитом.

    Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, в Тбилисском международном аэропорту премьер Армении встретила министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили.

    Как сообщили в аппарате Пашиняна, он примет участие в 15-й сессии Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Арменией и Грузией 4 марта. Также запланирована встреча премьер-министров Армении и Грузии Никола Пашиняна и Ираклия Кобахидзе.

    Paşinyan Gürcüstanda işgüzar səfərdədir
    Лента новостей