Премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыл в Грузию с рабочим визитом.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, в Тбилисском международном аэропорту премьер Армении встретила министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили.

Как сообщили в аппарате Пашиняна, он примет участие в 15-й сессии Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Арменией и Грузией 4 марта. Также запланирована встреча премьер-министров Армении и Грузии Никола Пашиняна и Ираклия Кобахидзе.