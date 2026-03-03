Пашинян прибыл в Грузию с рабочим визитом
Премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыл в Грузию с рабочим визитом.
Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, в Тбилисском международном аэропорту премьер Армении встретила министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили.
Как сообщили в аппарате Пашиняна, он примет участие в 15-й сессии Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Арменией и Грузией 4 марта. Также запланирована встреча премьер-министров Армении и Грузии Никола Пашиняна и Ираклия Кобахидзе.
