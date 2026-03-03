İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası
    İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası

    "Araz-Naxçıvan"ın kapitanı məşqlərə başlayıb

    Futbol
    • 03 mart, 2026
    • 18:45
    Araz-Naxçıvanın kapitanı məşqlərə başlayıb

    Misli Premyer Liqasının XXIII turunda "Qarabağ"la qarşılaşacaq "Araz-Naxçıvan" komandası hazırlıqları davam etdirir.

    Klubdan "Report"a verilən məlumata görə, "qırmızı-ağlar"ın heyətində bir müddət zədəli olan kapitan Urfan Abbasov da fərdi məşqlərə başlayıb.

    Qeyd edək ki, "Qarabağ" - "Araz-Naxçıvan" oyunu martın 8-də, saat 19:15-də keçiriləcək.

    kapitan Ürfan Abbasov "Araz-Naxçıvan" klubu məşqlərə başlayıb

    Son xəbərlər

    19:05
    Foto

    Son iki saatda İrandan Azərbaycana 50 nəfər təxliyə edilib - YENİLƏNİB - 2

    Xarici siyasət
    18:55

    "SOCAR Green" bərpa olunan enerji layihələri üzrə portfelini genişləndirir

    Energetika
    18:53

    Paşinyan Gürcüstanda işgüzar səfərdədir

    Region
    18:52

    Yaxın Şərqdə turizm sektoru 56 milyard dollara qədər itki ilə üzləşə bilər

    Digər ölkələr
    18:50
    Foto

    Azərbaycan Aİ ilə "yaşıl bağlantılar"a investisiyaları müzakirə edib

    Energetika
    18:48

    İtkonen: Avropa Komissiyası "Drujba" neft kəmərinin vəziyyəti barədə yeni məlumatlar almayıb

    Digər ölkələr
    18:45
    Foto

    "Araz-Naxçıvan"ın kapitanı məşqlərə başlayıb

    Futbol
    18:42

    Azərbaycan və Latviya XİN rəhbərləri arasında Yaxın Şərqdə artan gərginlik müzakirə olunub

    Xarici siyasət
    18:42

    "Rosatom" rəhbəri İrandakı "Buşehr" AES-də işlərin dayandırıldığını təsdiqləyib

    Region
    Bütün Xəbər Lenti