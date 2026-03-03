"Araz-Naxçıvan"ın kapitanı məşqlərə başlayıb
Futbol
- 03 mart, 2026
- 18:45
Misli Premyer Liqasının XXIII turunda "Qarabağ"la qarşılaşacaq "Araz-Naxçıvan" komandası hazırlıqları davam etdirir.
Klubdan "Report"a verilən məlumata görə, "qırmızı-ağlar"ın heyətində bir müddət zədəli olan kapitan Urfan Abbasov da fərdi məşqlərə başlayıb.
Qeyd edək ki, "Qarabağ" - "Araz-Naxçıvan" oyunu martın 8-də, saat 19:15-də keçiriləcək.
Son xəbərlər
19:05
Foto
Son iki saatda İrandan Azərbaycana 50 nəfər təxliyə edilib - YENİLƏNİB - 2Xarici siyasət
18:55
"SOCAR Green" bərpa olunan enerji layihələri üzrə portfelini genişləndirirEnergetika
18:53
Paşinyan Gürcüstanda işgüzar səfərdədirRegion
18:52
Yaxın Şərqdə turizm sektoru 56 milyard dollara qədər itki ilə üzləşə bilərDigər ölkələr
18:50
Foto
Azərbaycan Aİ ilə "yaşıl bağlantılar"a investisiyaları müzakirə edibEnergetika
18:48
İtkonen: Avropa Komissiyası "Drujba" neft kəmərinin vəziyyəti barədə yeni məlumatlar almayıbDigər ölkələr
18:45
Foto
"Araz-Naxçıvan"ın kapitanı məşqlərə başlayıbFutbol
18:42
Azərbaycan və Latviya XİN rəhbərləri arasında Yaxın Şərqdə artan gərginlik müzakirə olunubXarici siyasət
18:42