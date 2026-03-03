"Liverpul"un qapıçısı Alisson Bekker "İnter" və "Yuventus"un hədəfindədir
Futbol
- 03 mart, 2026
- 22:52
İngiltərənin "Liverpul" klubunun qapıçısı Alisson Bekker karyerasını İtaliyada davam etdirə bilər.
"Report" "La Repubblica"ya istinadən xəbər verir ki, adıçəkilən ölkənin "İnter" və "Yuventus" kollektivləri yayda braziliyalı qolkiper ilə müqavilə imzalamaqda maraqlıdırlar.
"Əlcək sahibi" hər iki klubun qapıçı transferində prioritet seçimlər sırasındadır.
Qeyd edək ki, Alisson 2018-ci ildə "Roma"dan "Liverpul"a 72 milyon avroya keçib. Onun mersisaydlılarla müqaviləsinin 2027-ci ilə qədərdir. Bu mövsüm Alisson "Liverpul"un heyətində bütün yarışlarda 30 oyunda iştirak edib, 32 qol buraxıb və 12 dəfə qapısını toxunulmaz saxlayıb.
Son xəbərlər
23:17
SEPAH: "Gerçək vəd-4" əməliyyatının yeni mərhələsi başlayıbRegion
23:11
Hakan Fidan: Fars körfəzi ölkələri İrana hücum etsə, müharibə genişlənəcəkRegion
23:08
Livan hərbçiləri "Hizbullah"ın 12 silahlısını saxlayıbDigər ölkələr
22:56
İsrail İranın məxfi nüvə mərkəzinə zərbə endirdiyini bildiribDigər ölkələr
22:55
Türkiyə XİN: ABŞ və İsrailin İrana hücum etməkdə iki məqsədi varRegion
22:52
"Liverpul"un qapıçısı Alisson Bekker "İnter" və "Yuventus"un hədəfindədirFutbol
22:47
Hakan Fidan İranın bölgə ölkələrinə hücum səbəbini açıqlayıbRegion
22:45
KİV: Əli Xamenei Məşhəd şəhərində dəfn olunacaqRegion
22:43