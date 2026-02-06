В Баку и районах усилится ветер - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Экология
    • 06 февраля, 2026
    • 16:19
    В Баку и на Абшеронском полуострове, а также в некоторых регионах объявлен желтый уровень погодной опасности в связи с ожидаемой ветреной погодой 7 февраля.

    Об этом Report сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.

    Отмечается, что в Баку и на Абшеронском полуострове, в Хызы, Гобустане, Шамахы, Кяльбаджаре, Лачыне, Зангилане, Физули, Гедабее, Дашкесане будет преобладать юго-западный ветер, скорость которого составит 13,9-20,7 м/сек, что соответствует желтому предупреждению.

    Bakıda və rayonlarda külək güclənəcək - XƏBƏRDARLIQ
