В Баку и районах усилится ветер - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Экология
- 06 февраля, 2026
- 16:19
В Баку и на Абшеронском полуострове, а также в некоторых регионах объявлен желтый уровень погодной опасности в связи с ожидаемой ветреной погодой 7 февраля.
Об этом Report сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.
Отмечается, что в Баку и на Абшеронском полуострове, в Хызы, Гобустане, Шамахы, Кяльбаджаре, Лачыне, Зангилане, Физули, Гедабее, Дашкесане будет преобладать юго-западный ветер, скорость которого составит 13,9-20,7 м/сек, что соответствует желтому предупреждению.
