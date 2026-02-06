Григорян и Гроно обсудили шаги по институционализации мира на Южном Кавказе
В регионе
- 06 февраля, 2026
- 15:49
Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян и спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии Магдалена Гроно обсудили мирный процесс между Баку и Ереваном.
Как передает Report со ссылкой на Арменпресс, об этом говорится в сообщении Совбеза Армении.
Согласно информации, собеседники обсудили вопросы, касающиеся двусторонней повестки Армении и ЕС и дальнейшего развития отношений.
В ходе встречи Григорян представил Гроно программы в сфере региональной взаимосвязанности и развития инфраструктуры, а также усилия Азербайджана и Армении, направленные на институционализацию мирного процесса.
Последние новости
16:37
ЕС и Турция обсудили шаги по укреплению экономического взаимодействияВ регионе
16:29
Посол: Бизнес-форум Азербайджан-Иордания планируется до конца I кварталаБизнес
16:20
Фото
Видео
Министры обороны Азербайджана и Ирана обсудили региональную безопасностьАрмия
16:19
В Баку и районах усилится ветер - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕЭкология
16:18
АЖД в январе увеличили пассажироперевозки на 20%Инфраструктура
16:16
Фото
Азербайджан может принять сессию Мусульманского совета старейшин в 2027 годуРелигия
16:14
Главком ВСУ: Эффективность беспилотников выросла на 33%Другие страны
16:02
Еврокомиссия потребовала от TikTok усилить защиту несовершеннолетнихДругие страны
15:49