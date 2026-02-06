Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах

    Григорян и Гроно обсудили шаги по институционализации мира на Южном Кавказе

    В регионе
    • 06 февраля, 2026
    • 15:49
    Григорян и Гроно обсудили шаги по институционализации мира на Южном Кавказе

    Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян и спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии Магдалена Гроно обсудили мирный процесс между Баку и Ереваном.

    Как передает Report со ссылкой на Арменпресс, об этом говорится в сообщении Совбеза Армении.

    Согласно информации, собеседники обсудили вопросы, касающиеся двусторонней повестки Армении и ЕС и дальнейшего развития отношений.

    В ходе встречи Григорян представил Гроно программы в сфере региональной взаимосвязанности и развития инфраструктуры, а также усилия Азербайджана и Армении, направленные на институционализацию мирного процесса.

    Армения Азербайджан Европейский союз Магдалена Гроно Армен Григорян Южный Кавказ
    Ermənistan TŞ sədri Aİ rəsmisi ilə Azərbaycanla sülh prosesini müzakirə edib
    Grigoryan, Grono mull steps to institutionalize peace in South Caucasus
    Ты - Король

    Последние новости

    16:37

    ЕС и Турция обсудили шаги по укреплению экономического взаимодействия

    В регионе
    16:29

    Посол: Бизнес-форум Азербайджан-Иордания планируется до конца I квартала

    Бизнес
    16:20
    Фото
    Видео

    Министры обороны Азербайджана и Ирана обсудили региональную безопасность

    Армия
    16:19

    В Баку и районах усилится ветер - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

    Экология
    16:18

    АЖД в январе увеличили пассажироперевозки на 20%

    Инфраструктура
    16:16
    Фото

    Азербайджан может принять сессию Мусульманского совета старейшин в 2027 году

    Религия
    16:14

    Главком ВСУ: Эффективность беспилотников выросла на 33%

    Другие страны
    16:02

    Еврокомиссия потребовала от TikTok усилить защиту несовершеннолетних

    Другие страны
    15:49

    МИД Азербайджана выразил соболезнования Пакистану в связи с терактом в мечети Исламабада

    Внешняя политика
    Лента новостей