Григорян и Гроно обсудили шаги по институционализации мира на Южном Кавказе

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян и спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии Магдалена Гроно обсудили мирный процесс между Баку и Ереваном.

Как передает Report со ссылкой на Арменпресс, об этом говорится в сообщении Совбеза Армении.

Согласно информации, собеседники обсудили вопросы, касающиеся двусторонней повестки Армении и ЕС и дальнейшего развития отношений.

В ходе встречи Григорян представил Гроно программы в сфере региональной взаимосвязанности и развития инфраструктуры, а также усилия Азербайджана и Армении, направленные на институционализацию мирного процесса.