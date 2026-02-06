İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    Ermənistan TŞ sədri Aİ rəsmisi ilə Azərbaycanla sülh prosesini müzakirə edib

    Region
    • 06 fevral, 2026
    • 15:52
    Ermənistan Təhlükəsizlik Şurasının katibi Armen Qriqoryan və Avropa İttifaqının Cənubi Qafqaz və Gürcüstan böhranı üzrə xüsusi nümayəndəsi Maqdalena Qrono Bakı və İrəvan arasında sülh prosesini müzakirə ediblər.

    "Report"un "Armenpress"ə istinadən verdiyi məlumata görə, bu barədə Ermənistan Təhlükəsizlik Şurasının məlumatında deyilir.

    Məlumata görə, həmsöhbətlər Ermənistan və Aİ-nin ikitərəfli gündəliyinə aid məsələləri müzakirə edib, həmçinin münasibətlərin gələcək inkişafına dair məsələlərə toxunublar.

    Görüş zamanı A.Qriqoryan M.Qronoya regional əlaqələndirmə və infrastrukturun inkişafı istiqamətində həyata keçirilən proqramları, eləcə də Azərbaycan və Ermənistanın sülhün institusionallaşdırılmasına yönəlmiş səylərini təqdim edib.

    Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Maqdalena Qrono Armen Qriqoryan
    Григорян и Гроно обсудили шаги по институционализации мира на Южном Кавказе
    Grigoryan, Grono mull steps to institutionalize peace in South Caucasus

