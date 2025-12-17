Ilham Aliyev WUF13 Budget package
    CBA currency exchange rates (17.12.2025)

    Finance
    • 17 December, 2025
    • 09:43
    CBA currency exchange rates (17.12.2025)

    According to the official exchange rates of the Central Bank of Azerbaijan for today, the US dollar remained unchanged at 1.7000 manats, the euro decreased by 0.2% to 1.9940 manats, and 100 Russian rubles rose by 0.2% to 2.1421 manats.

    Currency

    Exchange rates

    1 USD (US dollar)

    1.7000

    1 EUR (Euro)

    1.9940

    100 RUB (Russian ruble)

    2.1421

    1 AUD (Australian dollar)

    1.1247

    1 BYN (Belarusian ruble)

    0.5870

    1 BGN (Bulgarian lev)

    1.0199

    1 AED (UAE dirham)

    0.4629

    100 KRW (South Korean won)

    0.1149

    1 CZK (Czech koruna)

    0.0820

    1 CNY (Chinese yuan)

    0.2413

    1 DKK (Danish krone)

    0.2669

    1 GEL (Georgian lari)

    0.6311

    1 HKD (Hong Kong dollar)

    0.2185

    1 INR (Indian rupee)

    0.0188

    1 GBP (British pound)

    2.2771

    10,000 IRR (Iranian rial)

    -

    1 SEK (Swedish krona)

    0.1825

    1 CHF (Swiss franc)

    2.1351

    1 ILS (Israeli shekel)

    0.5269

    1 CAD (Canadian dollar)

    1.2341

    1 KWD (Kuwaiti dinar)

    5.5424

    1 KZT (Kazakhstani tenge)

    0.3295

    1 QAR (Qatari riyal)

    0.4664

    1 KGS (Kyrgyzstani som)

    0.0195

    100 HUF (Hungarian forint)

    0.5169

    1 MDL (Moldovan leu)

    0.1013

    1 NOK (Norwegian krone)

    0.1667

    100 ‎UZS (Uzbekistani som)

    0.0140

    100 PKR (Pakistani rupee)

    0.6057

    1 PLN (Polish złoty)

    0.4728

    1 RON (Romanian leu)

    0.3916

    1 RSD (Serbian dinar)

    0.0170

    1 SGD (Singapore dollar)

    1.3157

    1 SAR (Saudi Arabian riyal)

    0.4532

    1 SDR (IMF)

    2.3282

    1 TRY (Turkish lira)

    0.0398

    1TMT (New Turkmenistan Manat)

    0.4857

    1 UAH (Ukrainian hryvnia)

    0.0402

    100 JPY (Japanese yen)

    1.0959

    1 NZD (New Zealand dollar)

    0.9817

    Gold (1 ounce)

    7,361.5185

    Silver (1 ounce)

    112.1950

    Platinum (1 ounce)

    3,224.5090

    Palladium (1 ounce)

    2,735.5040
