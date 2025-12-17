Rusiya Zaporojyeyə zərbələr endirib, 26 nəfər yaralanıb
Digər ölkələr
- 17 dekabr, 2025
- 16:19
Rusiya Zaporojye və onun ətraf ərazilərinə bomba zərbələri endirib, nəticədə 26 nəfər yaralanıb.
"Report"un Ukrayna KİV-inə istinadən verdiyi məlumata görə, bu barədə vilayət hərbi administrasiyasının rəhbəri İvan Fedorov öz teleqram kanalında yazıb.
"Zaporojye və Zaporojye rayonuna düşmən hücumu nəticəsində azı 21 nəfər, o cümlədən bir uşaq yaralanıb. Yaşayış evləri dağılıb, infrastruktur obyekti və təhsil müəssisəsi zədələnib", - o, teleqramda yazıb.
O, daha sonra yaralıların sayının 26-ya çatdığını bildirib.
İ.Fedorov həmçinin qeyd edib ki, bütün yaralılar lazımi tibbi yardım göstərilir.
