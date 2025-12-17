Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    • 17 декабря, 2025
    • 15:59
    Россия нанесла авиабомбовые удары по Запорожью и пригороду - 26 раненых

    Россия нанесла бомбовые удары по Запорожью и его пригороду, в результате чего пострадали 26 человек.

    Как сообщает Report, об этом глава областной военной администрации Иван Федоров написал у себя в Telegram-канале.

    "По меньшей мере 21 человек, в том числе один ребенок, пострадали в результате вражеской атаки на Запорожье и Запорожский район. Россияне запустили управляемые авиабомбы, разрушив жилые дома и повредив объект инфраструктуры и учебное заведение", - написал он в телеграме.

    Позже он сообщил, что количество пострадавших возросло до 26.

    По словам Федорова, все раненые получают необходимую медицинскую помощь.

    Россия Запорожье ракетные удары российско-украинская война
    Rusiya Zaporojyeyə zərbələr endirib, 26 nəfər yaralanıb
    Russia launches airstrikes on Ukraine's Zaporizhzhia, its suburbs, injuring 26

