Россия нанесла авиабомбовые удары по Запорожью и пригороду - 26 раненых
Другие страны
- 17 декабря, 2025
- 15:59
Россия нанесла бомбовые удары по Запорожью и его пригороду, в результате чего пострадали 26 человек.
Как сообщает Report, об этом глава областной военной администрации Иван Федоров написал у себя в Telegram-канале.
"По меньшей мере 21 человек, в том числе один ребенок, пострадали в результате вражеской атаки на Запорожье и Запорожский район. Россияне запустили управляемые авиабомбы, разрушив жилые дома и повредив объект инфраструктуры и учебное заведение", - написал он в телеграме.
Позже он сообщил, что количество пострадавших возросло до 26.
По словам Федорова, все раненые получают необходимую медицинскую помощь.
Последние новости
16:52
"Газпром" до 2031 года вложит $394 млн в газовую инфраструктуру АрменииЭнергетика
16:44
Председатель TÜIB: Улица в Адыямане будет названа в честь АзербайджанаВнешняя политика
16:42
Беларусь готова участвовать в проектах по восстановлению КарабахаВнешняя политика
16:40
Медиакомпании Global Media Group успешно прошли повторную ISO-сертификациюМедиа
16:38
Производителям молочной продукции в Азербайджане предоставят субсидииАПК
16:31
Дмитрий Пиневич: Беларусь и Азербайджан расширяют промышленную кооперациюЭкономика
16:30
Посол Азербайджана отметил широкие перспективы сотрудничества с Гамбией в сфере СМИВнешняя политика
16:29
Азербайджан внедрит новые финмеханизмы для стимулирования инвестиций в животноводствоАПК
16:22