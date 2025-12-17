Россия нанесла авиабомбовые удары по Запорожью и пригороду - 26 раненых

Россия нанесла бомбовые удары по Запорожью и его пригороду, в результате чего пострадали 26 человек.

Как сообщает Report, об этом глава областной военной администрации Иван Федоров написал у себя в Telegram-канале.

"По меньшей мере 21 человек, в том числе один ребенок, пострадали в результате вражеской атаки на Запорожье и Запорожский район. Россияне запустили управляемые авиабомбы, разрушив жилые дома и повредив объект инфраструктуры и учебное заведение", - написал он в телеграме.

Позже он сообщил, что количество пострадавших возросло до 26.

По словам Федорова, все раненые получают необходимую медицинскую помощь.