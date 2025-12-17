Azərbaycanda süd məhsullarının istehsalçılarına subsidiyalar veriləcək
- 17 dekabr, 2025
- 16:15
Azərbaycanda heyvandarlıq sektorunda istehsal xərclərinin azaldılması məqsədilə süd məhsulları üzrə subsidiyaların verilməsi planlaşdırılır.
"Report" xəbər verir ki, bunu kənd təsərrüfatı nazirinin müşaviri Zaur Əliyev Bakıda təmsil etdiyi qurumun dəstəyi və İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin (KOBİA) təşkilatçılığı ilə keçirilən "Süd və ət istehsalı üzrə mövcud problemlər və qida təhlükəsizliyi sahəsinə təsirlərin qiymətləndirilməsi" mövzusunda ictimai müzakirədə bildirib.
Onun sözlərinə görə, aidiyyəti qurumlarla aparılan ilkin müzakirələr nəticəsində 2026-cı ilin əvvəlindən süd məhsulları istehsalçılarına məhsul subsidiyasının verilməsinə başlanılması razılaşdırılıb: "Subsidiyalar əsasən iri, tam dövriyyəli heyvandarlıq təsərrüfatlarında istehsalat xərclərinin qismən kompensasiya olunmasına yönələcək və sektorun maliyyə dayanıqlığını artıracaq".