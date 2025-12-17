WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    FIFA 2026-cı il dünya çempionatının rekord mükafat fondunu açıqlayıb

    Futbol
    • 17 dekabr, 2025
    • 18:54
    FIFA 2026-cı ildə keçiriləcək futbol üzrə dünya çempionatının rekord həcmdə mükafat fondunu açıqlayıb.

    "Report" xəbər verir ki, mundialın ümumi mükafat fondu 727 milyon ABŞ dolları təşkil edəcək.

    Bu məbləğin 655 milyon dolları turnirdə iştirak edəcək 48 milli komanda arasında bölünəcək ki, bu da əvvəlki mundialla müqayisədə təxminən 50 faiz çoxdur.

    Mükafatların bölgüsü aşağıdakı kimidir:

    1-ci yer – 50 milyon dollar

    2-ci yer – 33 milyon dollar

    3-cü yer – 29 milyon dollar

    4-cü yer – 27 milyon dollar

    5–8-ci yerlər – 19 milyon dollar

    9–16-cı yerlər – 15 milyon dollar

    17–32-ci yerlər – 11 milyon dollar

    33–48-ci yerlər – 9 milyon dollar

    Bundan əlavə, final mərhələsinə vəsiqə qazanan hər bir yığmaya hazırlıq xərclərinin qarşılanması üçün 1,5 milyon dollar ayrılacaq. Beləliklə, mundialın bütün iştirakçıları minimum 10,5 milyon dollar gəlir əldə edəcəyi dəqiqləşib.

    Qeyd edək ki, dünya çempionatı 2026-cı il iyunun 11-dən iyulun 19-dək ABŞ, Kanada və Meksikada keçiriləcək.

