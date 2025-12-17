Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    ФИФА объявила о рекордном призовом фонде чемпионата мира 2026 года

    ФИФА объявила о рекордном призовом фонде чемпионата мира 2026 года

    Совет Международной федерации футбола (ФИФА) одобрил рекордный призовой фонд Чемпионата мира по футболу 2026 года в размере $727 млн.

    Как сообщает Report, $655 млн из этой суммы будут распределены в качестве призовых между 48 национальными сборными, участвующими в турнире, что примерно на 50% больше по сравнению с предыдущим мундиалем.

    Средства будут распределены следующим образом:

    1-е место: 50 млн долларов

    2-е место: 33 млн долларов

    3-е место: 29 млн долларов

    4-е место: 27 млн долларов

    5-8-е места: 19 млн долларов

    9-16-е места: 15 млн долларов

    17-32-е места: 11 млн долларов

    33-48-е места: 9 млн долларов

    Кроме того, каждой сборной, получившей путевку в финальную стадию, будет выделено $1,5 млн на покрытие расходов по подготовке. Таким образом, все участники мундиаля получат не менее $10,5 млн.

    Отметим, что чемпионат мира по футболу пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Канаде и Мексике.

    FIFA 2026-cı il dünya çempionatının rekord mükafat fondunu açıqlayıb
    FIFA agrees 50% rise in prize money for 2026 World Cup

    Лента новостей