ФИФА объявила о рекордном призовом фонде чемпионата мира 2026 года

Совет Международной федерации футбола (ФИФА) одобрил рекордный призовой фонд Чемпионата мира по футболу 2026 года в размере $727 млн.

Как сообщает Report, $655 млн из этой суммы будут распределены в качестве призовых между 48 национальными сборными, участвующими в турнире, что примерно на 50% больше по сравнению с предыдущим мундиалем.

Средства будут распределены следующим образом:

1-е место: 50 млн долларов

2-е место: 33 млн долларов

3-е место: 29 млн долларов

4-е место: 27 млн долларов

5-8-е места: 19 млн долларов

9-16-е места: 15 млн долларов

17-32-е места: 11 млн долларов

33-48-е места: 9 млн долларов

Кроме того, каждой сборной, получившей путевку в финальную стадию, будет выделено $1,5 млн на покрытие расходов по подготовке. Таким образом, все участники мундиаля получат не менее $10,5 млн.

Отметим, что чемпионат мира по футболу пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Канаде и Мексике.