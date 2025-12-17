ФИФА объявила о рекордном призовом фонде чемпионата мира 2026 года
- 17 декабря, 2025
- 19:12
Совет Международной федерации футбола (ФИФА) одобрил рекордный призовой фонд Чемпионата мира по футболу 2026 года в размере $727 млн.
Как сообщает Report, $655 млн из этой суммы будут распределены в качестве призовых между 48 национальными сборными, участвующими в турнире, что примерно на 50% больше по сравнению с предыдущим мундиалем.
Средства будут распределены следующим образом:
1-е место: 50 млн долларов
2-е место: 33 млн долларов
3-е место: 29 млн долларов
4-е место: 27 млн долларов
5-8-е места: 19 млн долларов
9-16-е места: 15 млн долларов
17-32-е места: 11 млн долларов
33-48-е места: 9 млн долларов
Кроме того, каждой сборной, получившей путевку в финальную стадию, будет выделено $1,5 млн на покрытие расходов по подготовке. Таким образом, все участники мундиаля получат не менее $10,5 млн.
Отметим, что чемпионат мира по футболу пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Канаде и Мексике.