İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat

    "Azərişıq"da kadr dəyişikliyi olub

    Energetika
    • 08 yanvar, 2026
    • 14:56
    Azərişıqda kadr dəyişikliyi olub

    "Azərişıq" ASC-nin Sumqayıt Regional Enerji Təchizatı və Satışı İdarəsinin rəisi Həbib Əzizov vəzifəsindən azad edilib.

    "Report"un yerli bürosu məlumat verir ki, müvafiq qərarla onun yerinə "Azərişığ"ın Qərb Regional Enerji Təchizatı və Satışı İdarəsinin rəisi Elmar Mahmudov təyin olunub.

    Qeyd edək ki, kadr dəyişikliyi ilə bağlı qərar "Azərişıq" rəhbərliyi tərəfindən verilib.

    Azərişıq Sumqayıt

    Son xəbərlər

    15:17

    Cəlilabad Rayon Mərkəzi Xəstəxanasının vəzifəli şəxsi barəsində cinayət işinin istintaqı tamamlanıb

    Digər
    15:09

    İsrail ərazisinə Qəzzadan raket atılıb

    Digər ölkələr
    15:09

    Azərbaycanda səhiyyə turizmi: potensial var, sistem yoxdur - ARAŞDIRMA

    Turizm
    15:04
    Foto

    Bakıda "Xızı-Abşeron" Külək Elektrik Stansiyasının rəsmi açılışı keçirilib - ƏLAVƏ OLUNUB

    Daxili siyasət
    15:01

    Rövşən Nəcəf: "Üç "yaşıl dəhliz" 10 QVt-a qədər elektrik enerjisinin ötürülməsini təmin edə bilər"

    Energetika
    14:56

    "Azərişıq"da kadr dəyişikliyi olub

    Energetika
    14:54

    Estoniya XİN: Trampın son addımları Putində narahatlıq yaratmalıdır

    Digər ölkələr
    14:44

    Danimarka millisinin Bakıya gələcək heyəti açıqlanıb

    Futbol
    14:43

    Azərbaycan Latviyaya xurma tədarükünü bərpa edib

    Biznes
    Bütün Xəbər Lenti